Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо возобновит выступления в Формуле-1. Испанец вернется в "королеву автоспорта" в 2021 году.

Где будет выступать Алонсо

Как сообщает BBC, Алонсо подписал контракт с командой Renault. Официальное сообщение должно появиться 8 июля.

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Когда автор заметки Эндрю Бенсон обратился в команду за комментариями, в Renault отказались ответить журналисту.

Ранее появлялась информация о том, что босс команды Сириль Абитебуль якобы рассказал опытным механикам о подписании контракта с гонщиком, с которым те "уже работали".

Карьера Алонсо в Формуле-1

Алонсо покинул Формулу-1 по окончанию сезона 2018 года после четырех сезонов в McLaren.

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Во время паузы Фернандо выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость и "Дакаре". В 2020-м испанец намерен стартовать в "Инди-500".

В сезоне-2021 Фернандо станет напарником Эстебана Окона. Для Алонсо это будет третий период карьеры в Renault.

Впервые Алонсо выступал в этой команде с 2003 до 2006 года. Тогда гонщик выиграл оба титула в Формуле-1 (2005, 2006).

Также Алонсо выступал в Ferrari.