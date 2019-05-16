Фернандо Алонсо глупо разбил болид перед гонкой "500 миль Индианаполиса": видео

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Фернандо Алонсо разбил болид
Фернандо Алонсо разбил болид / IndyCar Series

Пилот McLaren Фернандо Алонсо попал в аварию во время практики в рамках подготовки к гонке "500 миль Индианаполиса".

Алонсо ехал за Грэмом Рейхолом в третьем повороте. На высокой скорости его машину вынесло в стену, после чего случилась авария.

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Это была моя ошибка, я недооценил уровень сцепления с трассой в третьем повороте. Хочу извиниться перед командой и ребятами, которых теперь ждет много работы. Урок усвоен. Завтра мы вернемся, став сильнее,
– отметил Алонсо.

Алонсо сразу не смог ответить команде по радио, хотя самостоятельно выбрался из машины. Гонщика уже обследовали в медицинском центре на автодроме и выписали.

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Теги: Спорт Новости Спорта
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