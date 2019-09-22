Ferrari оформила победный дубль на гран-при Сингапура, сейфти-кар трижды вмешивался в гонку

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Гран-при Сингапура
Гран-при Сингапура / twitter.com/f1?lang=ru

Пилоты итальянской команды Ferrari сделали победный дубль на гран-при Сингапура. Победу одержал немец Себастьян Феттель, который в последний раз побеждал еще в 2018 на гран-при Бельгии.

Вторым гонку в Сингапуре завершил его партенр по команде Шарль Леклер. Третьим финишировал голландец Макс Ферстаппен.

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Удачный старт Леклера

Шарль Леклер, который накануне в третий раз подряд выиграл квалификацию, удачно стартовал. Пилот Ferrari сохранил первую позицию. В свою очередь Себастьян Феттель неудачно попытался атаковать Льюиса Хэмилтона.

Первым в боксы "переобуться" заехал Феттель. Это позволило ему опередить Леклера, который заехал на круг позже.

Лидерство захватил Хэмилтон, но британец тянул с пит-стопом и потерял много времени. После заезда в боксы Льюис выехал перед партнером по Mercedes Валттери Боттасом. Оба гонщика Ferrari захватили лидерство, третьим ехал Макс Ферстаппен из Red Bull.

Появление сейфти-кара

На 35 круге традиционно для гран-при Сингапура появился автомобиль безопасности. Грожан и Расселл столкнулись, в результате чего на трассе было много обломков.

На 44 круге автомобиль безопасности снова вынужден был выехать на трассу. Болид Серхио Переса не смог продолжать гонку. Для Racing Point это был двойной удар, поскольку до этого прокол был у Стролла. Что интересно, в Racing Point просили Переса остановиться на трассе, а не заезжать на "островок безопасности".

На 50 круге россиянин Квят въехал в Кими Райкконена и финский гонщик не смог продолжить гонку. Третий раз выехал автомобиль безопасности во главе с Бертом Майландером.

Борьбы среди лидеров так и не было. Леклер, хоть получил разрешение от команды атаковать Феттеля, но немец не оставил шансов представителю Монако. Ферстаппен удержал третью позицию, финишировав перед двумя болидами Mercedes (Хэмилтон 4-й, Боттас 5-й).

Ferrari – первая команда, оформившая победный дубль на гран-При Сингапура. Для Феттеля это 5-я победа в Сингапуре. Он лучший по этому показателю. У Хэмилтона на одну победу меньше.

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Теги: Спорт Новости Спорта Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Mercedes Ferrari Валттери Боттас Шарль Леклер
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