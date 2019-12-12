Ferrari первой из всех команд представит болид для нового сезона формулы-1: дата

Команда Ferrari первой представит новый болид для сезона 2020 года. Сделает это команда еще 11 февраля.

"Мы представим машину очень рано. Думаю, мы будем первыми. Причина, по которой мы сделаем все ранее, заключается в том, что нам нужно поработать на стенде для омологации, а уже потом ехать в Барселону. Мы покажем машину 11 февраля, поскольку после этого отправимся работать на стенде", – заявил руководитель Ferrari Бинотто журналистам.

Что такое омологация?

Омологация (иногда гомологация) - приведение товара к соответствию каким-то стандартам или требованиям; получение согласования от официальной организации с целью совершенствования товара и улучшения его технических характеристик. Происходит от греческого homologeo (Огайо) – "договорится". Распространенное использование этого термина в автоспорте, где оно значит выполнение требований и стандартов той или иной лиги.

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Предсезонные тесты в 2020 году будут сокращены с восьми до шести дней. Первая сессия пройдет на "Каталунья" с 19 по 21 февраля, а вторая – с 26-го по 28-е февраля.

Сейчас в Маранелло завершают проектирование своей машины, переходя к ее производству и омологации. Ferrari 2020 году получила внутренний индекс 671, сохранит матовую красную краску, которую начали использовать в этом году с целью экономии веса. Индекс новой Ferrari команда традиционно объявляет на презентации или прямо перед ней. В 2019 г красная машина называлась SF90 в честь 90-летия гоночного коллектива Энцо Феррари, годом ранее – SF71.