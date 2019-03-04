Ferrari получит самые большие призовые в Формуле-1 в 2019 году

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Ferrari получит самые большие призовые в Формуле-1 в 2019 году
Ferrari получит самые большие призовые в Формуле-1 в 2019 году / twitter Scuderia Ferrari

В 2019 году призовой фонд Формулы-1 составит более 1 миллиарда долларов. Больше всего получит итальянская команда Ferrari. Несмотря на то, что она не может выиграть Кубок конструкторов десять лет.

Причиной является то, что Ferrari продолжает получать так называемый "долгосрочный платеж" от организаторов гонки. В 2019 году он достигнет 73 миллиона долларов. Это обеспечит доход Ferrari в размере 205 миллионов долларов, сообщает RaceFans.

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На втором месте по доходам оказалась команда Mercedes. Она в целом получит 177 миллионов долларов. На третьем месте по доходу – Red Bull. На их счет упадет 152 миллиона долларов.

Отмечается, что в 2019 году призовые будут разделены на три части. Первая из них – 35 миллионов долларов, которые получит каждая команда, финишировавшая в топ-10 в двух из трех последних сезонах. Следующая часть пропорциональна в зависимости от места команды в Кубке конструкторов в предыдущем сезоне.

Третий платеж получат лишь пять команд. Четыре из них – это "бонус кубка конструкторов для Ferrari, McLaren Mercedes и Red Bull. Две последние, вместе с William, получат еще специальные доплаты от Liberty Media, которая владеет Формулой-1.

Новый сезон Формулы-1 стартует 17 марта с гран-при Австралии.

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Теги: Спорт Формула-1 Ferrari
Источник: 24 Канал
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