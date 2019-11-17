Ферстаппен выиграл гран-при Бразилии, Хэмилтон только третий, пилоты Ferrari столкнулись

В Бразилии состоялось предпоследнее гран-при Формулы-1. Места на подиуме определились из-за аварий на трассе.

Макс Ферстаппен с Red Bull стартовал первым. Сразу за ним был Себастьян Феттель из Ferrari. Уже победитель этого сезона Льюис Хэмилтон на Mercedes – лишь третий. Рядом с ним его напарник Валттери Боттас. Стоит добавить, что еще один пилот Red Bull Александр Албон стартовал пятым, а шестым – Пьер Гасли с Toro Rosso. Шарль Леклер с Ferrari потерял десять мест на старте за замену двигателя внутреннего сгорания.

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До 54 круга ничего интересного на трассе не происходило. Можно вспомнить лишь столкновения Риккардо с Магнуссеном, за что первый получил 5 секунд штрафа. А также как Ферстаппен чуть не столкнулся с Кубицей, выезжая с пит-стопа.

LAP 22/71



Verstappen pits a lap later, and almost collides with Kubica in the pit lane! He emerges behind Hamilton...#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/sxQtIVxO8G — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

В целом же в гонке Ферстаппен вел борьбу с Хэмилтоном за победу. И именно тогда на трассу выехали автомобили безопасности из-за того, что Боттас сошел. Этим воспользовался пилот Red Bull, отправившись в боксы. Поэтому на последние 17 кругов гонки он выехал на новой резине. И когда гонку возобновили, вышел вперед.

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Но не только Ферстаппен воспользовался рестартом. Албон тоже решил прорываться к подиуму, и опередил Феттеля. К тому времени на пятом месте уже находился Леклер (он стартовал 14-м). Но на 66-м круге произошло кое-что неожиданное – оба болида Ferrari столкнулись. Все потому, что Леклер обошел соперника в первом повороте. Феттель решил сыграть позицию на прямой, где их автомобили задели друг друга колесами. Из-за прокола и сломанной подвески они оба сошли с гонки.

Очередным выездом на трассу пытался воспользоваться Хэмилтон. Однако из боксов он вернулся лишь четвертым, пропустив вперед Албона и Гасли. Последнего он довольно легко обошел, а с пилотом Red Bull Хэмилтон столкнулся на предпоследнем круге.

LAP 70/71



Hamilton tags Albon and he spins off!



Gasly is through into second#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/dy74Kue078 — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Этим и воспользовался Гасли, выйдя на второе место. Хэмилтон в случае финишировал только третьим, отстав от соперника на 0,062 секунды.

LAP 71/71



Gasly and Hamilton drag race to the line, but it's the Toro Rosso that holds on to P2 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/ZRgMCh0cvs — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

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А что касается столкновения Хэмилтона и Албона, то его будут рассматривать стюарды. И британца могут еще наказать за это, поэтому он может потерять третье место.

RACE CLASSIFICATION



...and breathe! How they crossed the line at Interlagos#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/KU2VGwTTjo — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Стоит добавить, что четвертым финишировал Карлос Сайнс, который стартовал последним.

Благодаря этой победе Ферстаппен обошел Леклера и Феттеля и поднялся на третье место в общем зачете.

Впереди остается только одна гонка – гран-при Аду-Даби 1 декабря.

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