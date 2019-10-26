Ферстаппен выиграл квалификацию гран-при Мексики благодаря ужасной аварии Боттаса: видео

В субботу, 26 октября, состоялась квалификация гран-при Мексики. Победу в квалификации одержал пилот Red Bull голландец Макс Ферстаппен.

Голландец с первой попытки сумел преодолеть круг на гран-при Мексики за 1:14.758 секунды, что принесло ему успех.

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Результаты второй попытки большинства пилотов не были зачислены, ведь пилот Mercedes Валттери Боттас разбил свой болид перед финишной прямой. Валттери проехал мимо стены, после чего столкнулся лоб в лоб с емкостями с водой.

A nightmare end to qualifying for Valtteri Bottas!



But thankfully he is okay #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/TakzoATo2i — Formula 1 (@F1) 26 октября 2019 г.

К счастью, с финским пилотом Mercedes все хорошо.

Bottas is out of his car and okay



He qualifies in P6#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/H6F4CRuVdL — Formula 1 (@F1) 26 октября 2019 г.

Следовательно, в силе остались результаты, которые некоторые пилоты продемонстрировали во время первой попытки. Со второго места гран-при Мексики начнет пилот Ferrari Шарль Леклер. Его партнер по команде Себастьян Феттель будет стартовать третьим.

Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон начнет гонку с 4-го места. С 5 ступени стартует Александр Албон с Red Bull.

Гран-при Мексики состоится в воскресенье, 27 октября. Начало гонки в 22:10.