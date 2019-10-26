Ферстаппен выиграл квалификацию гран-при Мексики благодаря ужасной аварии Боттаса: видео

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Ферстаппен выиграл квалификацию гран-при Мексики
Ферстаппен выиграл квалификацию гран-при Мексики / twitter.com/F1

В субботу, 26 октября, состоялась квалификация гран-при Мексики. Победу в квалификации одержал пилот Red Bull голландец Макс Ферстаппен.

Голландец с первой попытки сумел преодолеть круг на гран-при Мексики за 1:14.758 секунды, что принесло ему успех.

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Результаты второй попытки большинства пилотов не были зачислены, ведь пилот Mercedes Валттери Боттас разбил свой болид перед финишной прямой. Валттери проехал мимо стены, после чего столкнулся лоб в лоб с емкостями с водой.

К счастью, с финским пилотом Mercedes все хорошо.

Следовательно, в силе остались результаты, которые некоторые пилоты продемонстрировали во время первой попытки. Со второго места гран-при Мексики начнет пилот Ferrari Шарль Леклер. Его партнер по команде Себастьян Феттель будет стартовать третьим.

Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон начнет гонку с 4-го места. С 5 ступени стартует Александр Албон с Red Bull.

Гран-при Мексики состоится в воскресенье, 27 октября. Начало гонки в 22:10.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Себастьян Феттель Шарль Леклер Макс Ферстаппен Red Bull Ferrari Mercedes Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Спорт Формула-1 Новости Спорта
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