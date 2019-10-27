Фертстаппена оштрафовали на гран-при Мексики, первым будет стартовать Леклер

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Ферстаппен и Леклер
Ферстаппен и Леклер / formula1.com

Пилота Red Bull Макса Ферстаппена оштрафовали после квалификации на гран-при Мексики. Поэтому он потерял поул-позишн и стартует с четвертого места.

Напомним, Ферстаппен показал лучшее время во время квалификации. Перед самым финишем он обошел Валттери Боттаса из Mercedes, который попал в аварию.

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Однако стюарды на гран-при Мексики оштрафовали Ферстаппена за то, что он проигнорировал желтые флаги на трассе после аварии. Поэтому он опустился на три позиции на старте, а в его суперлицензию зачислили два штрафных балла.

Поэтому на гран-при Мексики с первой позиции стартует пилот Ferrari Шарль Леклер. Его партнер Себастьян Феттель стартует со второй позиции. На третьей – лидер общего зачета Льюис Хэмилтон из Mercedes. Ферстаппен лишь четвертый.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Формула-1 Шарль Леклер Макс Ферстаппен
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