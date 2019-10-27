Фертстаппена оштрафовали на гран-при Мексики, первым будет стартовать Леклер

Пилота Red Bull Макса Ферстаппена оштрафовали после квалификации на гран-при Мексики. Поэтому он потерял поул-позишн и стартует с четвертого места.

Напомним, Ферстаппен показал лучшее время во время квалификации. Перед самым финишем он обошел Валттери Боттаса из Mercedes, который попал в аварию.

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A nightmare end to qualifying for Valtteri Bottas!



But thankfully he is okay #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/TakzoATo2i — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

Однако стюарды на гран-при Мексики оштрафовали Ферстаппена за то, что он проигнорировал желтые флаги на трассе после аварии. Поэтому он опустился на три позиции на старте, а в его суперлицензию зачислили два штрафных балла.

"It is very disappointing ... but we have a really good race car so it should be a close fight"



Max Verstappen will start from P4 instead of pole after his grid penalty for ignoring yellow flags in #MexicoGP qualifying — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

Поэтому на гран-при Мексики с первой позиции стартует пилот Ferrari Шарль Леклер. Его партнер Себастьян Феттель стартует со второй позиции. На третьей – лидер общего зачета Льюис Хэмилтон из Mercedes. Ферстаппен лишь четвертый.