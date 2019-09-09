Феттель агрессивно вернулся на трассу и устроил бессмысленную аварию: видео

На шестом круге Гран-при Италии, которое состоялось 8 сентября, произошло столкновение с участием пилота Ferrari Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла из Racing Point.

Феттель вылетел с трассы, так как неудачно вошел в повороте "Астари" и оказался на траве. При возвращении на трассу он едва не въехал в Стролла.

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Последний повредил переднее антикрыло болида Ferrari, поэтому гонка для Феттеля была испорчена. Немец откатился аж внутрь пелетона и отправился на пит-стоп. Выехал оттуда чуть ли не последним.

Впоследствии Феттелю дали штраф stop&go на 10 секунд. Стролл также был наказан, поскольку, как и Феттель, опасно возвращался на трассу и чуть не столкнулся с Пьером Гасли.

Absolute joy for Charles Leclerc on Sunday - but a very different day for his team mate...#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/sXevZVqnSs — Formula 1 (@F1) 8 вересня 2019 р.

Гран-при Италии уверенно выиграл Шарль Леклер, для которого победа в Италии стала второй подряд в сезоне.