Феттель агрессивно вернулся на трассу и устроил бессмысленную аварию: видео

13 Читати новину українською
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель / twitter.com

На шестом круге Гран-при Италии, которое состоялось 8 сентября, произошло столкновение с участием пилота Ferrari Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла из Racing Point.

Феттель вылетел с трассы, так как неудачно вошел в повороте "Астари" и оказался на траве. При возвращении на трассу он едва не въехал в Стролла.

 Смотрите также: В Формуле-3 произошла впечатляющая авария: болид взлетел на несколько метров (видео)

Последний повредил переднее антикрыло болида Ferrari, поэтому гонка для Феттеля была испорчена. Немец откатился аж внутрь пелетона и отправился на пит-стоп. Выехал оттуда чуть ли не последним.

Впоследствии Феттелю дали штраф stop&go на 10 секунд. Стролл также был наказан, поскольку, как и Феттель, опасно возвращался на трассу и чуть не столкнулся с Пьером Гасли.

Гран-при Италии уверенно выиграл Шарль Леклер, для которого победа в Италии стала второй подряд в сезоне.

blog_ava
Картинки-поздравления с днем рождения: лучшая подборка
сегодня
9494
Теги: Спорт Формула-1 Ferrari Себастьян Феттель
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Свитолина вернулась в тройку сильнейших теннисисток мира, Чернышева поднялась на 120 позиций
сегодня 13:30 Свитолина вернулась в тройку сильнейших теннисисток мира, Чернышева поднялась на 120 позиций
290
Я не достоин таких денег, – нападающий сборной Украины рассказал, почему не перешел в топ-клуб
сегодня 10:08 Я не достоин таких денег, – нападающий сборной Украины рассказал, почему не перешел в топ-клуб
243
Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 8 сентября
сегодня 07:10 Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 8 сентября
571
Промоутер Ломаченко хочет провести еще один бой в 2019 году и назвал вероятного соперника
8 сентября 19:27 Промоутер Ломаченко хочет провести еще один бой в 2019 году и назвал вероятного соперника
251
Леклер уверенно выиграл гран-при Италии, Хэмилтон лишь третий
8 сентября 17:44 Леклер уверенно выиграл гран-при Италии, Хэмилтон лишь третий
85
Новости
Больше новостей
Залиште відгук