Феттель нагло перед камерами проверил болид Mercedes: смешное видео

Немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель не стесняется проверять болиды своих соперников. После Гран-при Японии 13-го октября четырехкратный чемпион мира проверил победный болид Валлтери Боттаса.

Феттель сравнил болид Mercedes со своим Ferrari SF90 прямо во время интервью финна. Валттери буквально стоял в трех шагах, пока Себ трогал его машину.

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После заезда выяснилось, что шасси на болиде Боттаса было старым. Лидеру чемпионата Льюису Хэмилтону в команде построили новое. Следовательно, Себ проверил шасси старого прототипа.

Позже в комнате для пилотов Феттель решил проверить еще и самого Боттаса на предмет восприятия боли. Себ убедился, что финн все же человек, а не робот.

Спорт24 сообщал, что Гран-при Японии выиграл Валлтери Боттас, Феттель финишировал вторым. В этой гонке Mercedes оформил победу в Кубке конструкторов.