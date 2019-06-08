Феттель прервал гегемонию Mercedes и выиграл первый поул в сезоне на гран-при Канады

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Феттель прервал гегемонию Mercedes и выиграл первый поул в сезоне на гран-при Канады

Немецкий гонщик итальянской команды Ferrari Себастьян Феттель выиграл первый поул в сезоне на гран-при Канады.

Финальная сессия началась с почти 20-минутной задержкой. Все гонщики выехали на Soft. Валттери Боттас (Mercedes) развернуло в начале быстрого круга он вернулся в боксы и сменил резину.

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В первой попытке лидер общего зачета Льюис Хэмилтон (Mercedes) возглавил протокол, второй проехал еще быстрее, но лучшее время все равно осталось за Феттелем, немец проехал круг за 1:10.240 – новый рекорд канадской трассы.

Себастьян Феттель выиграл квалификацию в Монреале, завоевав 56-й поул в карьере, первый в этом сезоне и четвертый на канадской трассе.

Льюис Хэмилтон уступил два десятка и стартует вторым. Со второго ряда гонку начнут Шарль Леклер (Ferrari) и Даниэль Риккардо (Renault), из третьего – Гасли (Red Bull) и Боттас.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Формула-1
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