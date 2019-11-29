Феттель разбил болид в Абу-Даби, Боттас столкнулся с Грожаном и получил предупреждение: видео
В пятницу, 29 ноября, состоялась практика гран-при Абу-Даби. Во время свободных заездов произошло несколько вылетов с трассы и даже столкновения.
В 19-й поворот не сумел "вписаться" пилот Ferrari Себастьян Феттель. Немца развернуло, после чего он врезался в отбойник.
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Видео аварии Феттеля
У Даниэля Риккярдо произошла утечка масла, которая закончила его сессию.
Видео инцидента с пилотом Renault
19-й поворот оказался несчастливым для Шарля Леклера из Ferrari и Антонио Джовинацци из Alfa Romeo.
Видео инцидента с Леклером
Самым горячим моментом вечера стало столкновение пилота Mercedes Валттери Боттаса с гонщиком Renault Романо Грожаном.
Видео столкновения Боттаса и Грожана
Впоследствии Боттас получил официальное предупреждение от стюардов гран-при Абу-Даби за столкновение с Роменом Грожаном.
По заявлению стюардов, при рассмотрении дела Боттас признал свою вину и отметил, что к столкновению привела неудачная попытка обгона.