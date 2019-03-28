ФФУ дала официальный ответ на жалобы Португалии и Люксембурга в УЕФА относительно Мораеса

В федерации футбола Украины прокомментировали ситуацию с открытием дисциплинарных производств по двум первым матчам сборной Украины в отборе к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга. Производства открыты за натурализованного футболиста Жуниора Мораеса.

Открытие производства прокомментировал генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Запесоцкий.

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"Федерации футбола Португалии и Люксембурга в определенном Дисциплинарным кодексом УЕФА порядке подали в УЕФА протесты в отношении возможного неправомерного участия в квалификационных матчах Евро-2020 игрока сборной Украины Жуниора Мораеса.

Согласно предусмотренной процедуре Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл два дисциплинарных производства и предоставил ФФУ время для объяснений своей правовой позиции в этом вопросе. Решение по результатам рассмотрения протестов будут приняты на следующем заседании комитета, время проведения которого будет определено позже.

Хочу подчеркнуть, что во время рассмотрения вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением гражданства футболистом Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины.

Поэтому мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020", – цитирует Записоцкого сайт ФФУ.

Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга.

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Протест был подан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА, говорится на сайте организации. Именно на одном из ближайших заседаний будет рассмотрен этот вопрос. Однако его дата пока неизвестна.

Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно лишь 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в лагерь национальной сборной. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу

уже в добавленное арбитром время.

Мораес перешел в донецкий "Металлург" летом 2017 года. И до зимы 2017 года выступал за украинские клубы – "Металлург" и "Динамо". Однако в феврале 2017 года футболист перешел в аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В Китае Мораес провел четыре месяца. Летом 2017 года он вернулся в "Динамо", а через год перешел в донецкий "Шахтер".

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В этом случае все зависит от того, как УЕФА будет трактовать положение "непрерывно", с учетом четырехмесячного отлучения Жуниора Мораеса в аренду в китайский клуб. Украине же грозит техническое поражение в этих матчах. Поэтому по три очка заработают сборные Португалии и Люксембурга. Последние станут лидером группы с шестью очками. Португальцы же будут иметь четыре очка и будут на втором месте. Пока же лидером группы B является сборная Украины, набравшая четыре очка в двух матчах против этих команд.