ФФУ неожиданно изменит название и профинансирует внедрение VAR в УПЛ

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Федерация футбола Украины изменит название
Федерация футбола Украины изменит название

17 мая в Запорожье состоится очередной Конгресс Федерации футбола Украины, на котором объявят, что ФФУ сменит вывеску и официально будут называться Украинской ассоциацией футбола.

Об этом информирует телеканал "Футбол 1".

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Кроме изменения названия, в повестку дня также будет включен вопрос утверждения нового устава организации, а также применения в следующем чемпионате Украины системы VAR. Финансирование внедрения VAR в украинском футболе хочет взять на себя ФФУ.

Здесь приходится подставлять плечо и помогать нашим клубам в этой системе.VAR оплачивает ФФУ? Да. Мы полностью взяли это на себя. Это рука помощи нашим партнерам из Премьер-лиги, чтобы наши клубы уже со следующего сезона могли пользоваться VAR,
– сказал президент ФФУ Андрей Павелко.

Также отмечается, что идея переименования ФФУ была полностью одобрена в УЕФА, которая ранее получила запрос на такой шаг от руководства украинским футболом.

Что такое VAR?Система видеопомощи арбитрам (сокращенно VAR или видеопомощник арбитра) - это технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. Сейчас VAR используют в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УПЛ УЕФА
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