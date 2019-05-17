ФФУ официально переименована в Украинскую ассоциацию футбола: объяснение

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Конгресс ФФУ
Конгресс ФФУ / ffu.ua (Павел Кубанов)

Конгресс ФФУ, который состоялся 17 мая в Запорожье, принял решение о переименовании Федерации футбола Украины в Украинскую ассоциацию футбола.

Такой шаг стал вторым этапом ребрендинга союза, который начался еще три года назад.

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Отмечается, что в латинское название УАФ будет написано как UAF. Первые две буквы – известное всем обозначение Украины, а F – футбол.

Президент УАФ Андрей Павелко считает, что это упростит позиционирование и увеличит узнаваемость бренда украинского футбола в мире.

Такое решение является логичным продолжением реализации нашей стратегии развития украинского футбола, в основу которой легли ключевые инновации и управленческие реформы, реализованные в течении последних нескольких лет в УЕФА. И мы благодарны нашим партнерам из УЕФА за сопровождение и помощь в проведении ребрендинга нашего союза. Приятно слышать, что представители футбольных ассоциаций других стран сейчас обращаются к УЕФА и просят помочь им с модернизацией собственных брендов, чтобы было, цитирую дословно, "как в Украине",
– убежден Андрей Павелко.

За переименование проголосовало 79 делегатов. Также на конгрессе обсудят вопрос о внедрении в Украине системы VAR.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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