FIA утвердила новый регламент на сезон 2021 года с революционными изменениями в Формуле-1

Всемирный совет по автоспорту (FIA) 31 октября утвердил регламент на сезон 2021 года. Формулу-1 ждут серьезные изменения.

Впервые правилами FIA будет введен обязательный лимит бюджетов – 175 миллионов долларов на команду в год. В эту сумму входят все расходы, кроме маркетинга, зарплаты гонщиков и троих ведущих сотрудников.

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Машины в 2021 будут построены по принципиально другой философии и станут на 3-3,5 секунды медленнее сегодняшних – на уровне скорости болидов 2016 года.

Серьезно изменится регламент на аэродинамику, что позволит не терять прижимную силу в воздушном потоке позади других машин. В частности, в рамках изменений будет упрощена конструкция переднего антикрыла и разрешены изменения в конструкции днища болида для создания так называемого "граунд-эффекта".

На машинах появятся шины на 18-дюймовых дисках со светодиодной индикацией. Появится светодиодное табло и на корпусе машины.

Серьезно изменится спортивный и технический регламент. Команды не смогут дорабатывать машины в течение гоночного уикенда, будет сокращено количество обновлений аэродинамики по ходу сезона, что позволит сократить дорогую "гонку вооружений". Увеличится число стандартных узлов и деталей, а число замен некоторых компонентов будет ограничено.

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Произойдут небольшие изменения в формате гоночного уик-энда. Он будет сжат, чтобы улучшить впечатления болельщиков и помочь командам справиться с расширенным календарем.

Check out some of the major differences on the 2021 car...#F12021 pic.twitter.com/zL2kmSPTqa — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 31 октября 2019 г.

Третья тренировка также станет той точкой, в которой команды должны будут привести свои машины в соответствие с "эталонной спецификацией", предоставленной для проверки перед первой сессией уик-энда, поэтому любые элементы, которые проверялись на тренировках, в этот момент должны быть удалены.

Кроме того, все команды в течение года должны провести не менее двух тренировочных сессий с пилотами, которые завершили два или меньше гран-при, что даст следующему поколению больше шансов проявить себя.

Say hello to the future of F1



The countdown to 2021 starts now...#F12021 pic.twitter.com/zpBznBzpyx — Formula 1 (@F1) 31 октября 2019 г.

Число этапов в течение сезона планируется увеличить до 25 гран-при.

В попытке снизить затраты на разработку количество бригад, которые работают в аэродинамических трубах еженедельно, будет сокращено с акцентом на использование технологий вычислительной гидродинамики CFD вместо физических испытаний.