ФИДЕ начала расследование против двух украинских шахматистов из-за их высоких рейтингов

Международная организация шахматистов (ФИДЕ) начала расследование в отношении украинских шахматистов Юрия Шкуро и Игоря Кобылянского. Причина – их очень высокие рейтинги в блице и рапиде соответственно.

Информация о том, что ФИДЕ начала расследование, опубликована на официальном сайте Международной организации шахматистов.

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Причиной стало то, что Игорь Кобылянский и Юрий Шкуро попали в топ-10 мирового рейтинга по рапиду и блицу соответственно. Так, Игорь Кобылянский в начале 2020 года оказался на шестом месте в рейтинге по рапиду. Аналогичная ситуация была и с Юрием Шкуро, но в блице. Такие высокие места у малоизвестных шахматистов заинтересовали ФИДЕ. И организация создала комиссию по расследованию этого дела, в которую вошли юридический советник ФИДЕ Александр Мартынов и секретарь квалификационной комиссии Алекс Холовчак.

"Эти результаты вызвали закономерное удивление, учитывая их уровень результатов в классических шахматах. На данный момент согласно резолюции Президентского Совета данные рейтинги заморожены и назначена комиссия по расследованию, состоящая из двух человек – меня и секретаря квалификационной комиссии Алекса Холовчака", – написал по этому поводу Александр Мартынов

Стоит отметить, что на время расследования оба шахматиста переведены в разряд "неактивных". А на сайте ФИДЕ при просмотре их профиля выбивает сообщение, что оба украинские шахматиста находятся под расследованием.