24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

ФИФА открыла дело против Павелко, – The Washington Post

- Читати новину українською
Андрей Павелко
Андрей Павелко / Associated Press

Международная футбольная федерация (ФИФА) и УЕФА изучают деятельность главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

Как сообщает The Washington Post, в 2017 году УАФ получила 4,5 миллиона евро на строительство академии, однако до 2019 года деньги не были реализованы и находятся на трех счетах в разной валюте.

Кстати Назвал финансовую помощь фейком: Федерация футбола Киева обратилась в УЕФА из-за слов Павелко

Также сообщалось, что ассоциации дополнительно заняли 4 миллиона евро, однако Павелко заявил, что это была сумма от медиаправ.

Что касается 4,5 миллиона евро, ФИФА начала расследование осенью 2019-го.

В октябре функционер писал Марии Клаудии Рохас из ФИФА, что готов сотрудничать по этому вопросу, а в прессу эта информация попала только сейчас.

УЕФА не комментирует ход дела, чтобы подтвердить или опровергнуть детали возможного расследования.

Сам Павелко опровергает все обвинения.

Что известно о Павелко?44-летний украинский политический деятель, бывший народный депутат Украины. С 2015 года возглавляет УАФ. Член Исполнительного комитета УЕФА с 2019 года. Кум тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта ФИФА УЕФА Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Футболист забил феерический гол пяткой в иностранном чемпионате: видео
11 мая , 18:06 Футболист забил феерический гол пяткой в иностранном чемпионате: видео
Михайло Гема
Усик принял вызов на бой от украинского борца
11 мая , 16:37 Усик принял вызов на бой от украинского борца
Михайло Гема
Показал, что есть украинцы, способные дать ему отпор: борец объяснил, почему бросил вызов Усику
11 мая , 13:22 Показал, что есть украинцы, способные дать ему отпор: борец объяснил, почему бросил вызов Усику
Михайло Гема