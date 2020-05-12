ФИФА открыла дело против Павелко, – The Washington Post

Международная футбольная федерация (ФИФА) и УЕФА изучают деятельность главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

Как сообщает The Washington Post, в 2017 году УАФ получила 4,5 миллиона евро на строительство академии, однако до 2019 года деньги не были реализованы и находятся на трех счетах в разной валюте.

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Также сообщалось, что ассоциации дополнительно заняли 4 миллиона евро, однако Павелко заявил, что это была сумма от медиаправ.

Что касается 4,5 миллиона евро, ФИФА начала расследование осенью 2019-го.

В октябре функционер писал Марии Клаудии Рохас из ФИФА, что готов сотрудничать по этому вопросу, а в прессу эта информация попала только сейчас.

УЕФА не комментирует ход дела, чтобы подтвердить или опровергнуть детали возможного расследования.

Сам Павелко опровергает все обвинения.

Что известно о Павелко?44-летний украинский политический деятель, бывший народный депутат Украины. С 2015 года возглавляет УАФ. Член Исполнительного комитета УЕФА с 2019 года. Кум тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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