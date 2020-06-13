Руководство ФИФА провело 13 семинаров с представителями конфедераций и ассоциации европейских клубов. После обсуждений были внесены некоторые временные поправки в регламент.

После опубликованных 7 апреля рекомендаций и указаний по решению некоторых ключевых футбольных вопросов, возникших в результате пандемии COVID-19, руководители ФИФА сделали дополнительные семинары, чтобы создать новые поправки в регламент, которые были бы максимально удобными для всех клубов, сообщает официальный сайт FIFA.

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Новые поправки от ФИФА

Такие обсуждения посетили более 350 участников.

Процесс консультаций привел к формированию группы новых вопросов, требовавших дальнейшего обсуждения и решения.

Исходя из этого, рабочая группа под председательством Витторио Монтальяни, которая работала над изучением именно этих вопросов, разработала временные поправки к положениям о статусе и трансферах игроков и правилам, регулирующим порядок работы комитета по статусу игроков и палаты по разрешению споров.

В частности, во временных нормативных изменениях говорится следующее: