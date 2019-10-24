ФИФА расширила Клубный Кубок мира: на первенство поедут 8 команд из Европы

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Клубный кубок ФИФА 2019 – сколько команд с Европы поедет на чемпионат
ФИФА расширила Клубный Кубок мира / 24 канал

ФИФА выбрала Китай страной-хозяйкой первого расширенного Клубного Кубка мира в 2021 году. На мировое первенство от Европы поедут восемь команд.

Новый большой Клубный Кубок мира по футболу пройдет в Китае в июне-июле 2021 года, информирует сайт ФИФА. 8 мест отведены европейским клубам (победителям Лиги чемпионов и Лиги Европы 4 последних сезонов).

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В общем в новом Клубном Кубке мира примут участие 24 команды. Уже сейчас можно сказать, что среди европейских команд участие в турнире примут английские клубы "Ливерпуль" и "Челси" – победители еврокубков прошлого сезона.

Предложение о том, сколько команд будут отобраны из шести конфедераций, было передано членам Совета ФИФА для утверждения на встрече в Шанхае в четверг.

Однако в ФИФА заявили, что процесс квалификации "будет завершен в процессе консультаций между ФИФА и шестью конфедерациями".

Следующие два Клубных Кубка мира по футболу пройдут в Катаре по старому формату с 7 командами (победителями клубных турниров каждой из 6 конфедераций и чемпионом страны, которая принимает турнир).

Последние три клубных Кубка мира выиграл мадридский "Реал".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта ФИФА Футбол
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