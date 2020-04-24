ФИФА финансово поможет ассоциациям с преодолением кризиса – сколько получит Украина

ФИФА окажет финансовую помощь национальным футбольным ассоциациям в период пандемии коронавируса.

ФИФА в ближайшие дни выплатит всем 211 ассоциациям-членам около 150 миллионов долларов для поддержки во время финансового кризиса, говорится на сайте организации.

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Каждый член международной федерации, среди которых и Украина получит около 500 тысяч долларов для поддержки своей работы во время карантина.

"Пандемия создала беспрецедентные проблемы для всего футбольного сообщества, и, как мировой руководящий орган, ФИФА обязана поддерживать тех, кто сталкивается с острыми проблемами. Это начинается с предоставления немедленной финансовой помощи нашим членским ассоциациям, многие из которых испытывают серьезные финансовые трудности", – говорится в заявлении ФИФА.

Сначала финансовая помощь должна была поступить национальным федерациям в июле, но ФИФА приняла решение выплатить средства немедленно.

Ранее вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни заявлял, что не уверен, что международные футбольные матчи состоятся в 2020 году. Матчи сборных в марте и июне отменены из-за пандемии коронавируса.

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