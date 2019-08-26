ФИФА хочет заменить боковых арбитров на роботов

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ФИФА хочет заменить боковых арбитров на роботов

Международная федерация футбола рассматривает возможность, когда вместо боковых арбитров на матчах будут работать роботы.

По данным Daily Mirror, в ФИФА уже даже создали целый департамент, который изучает этот вопрос. Ожидается, что вместо боковых арбитров на футбольных матчах будут работать телекамеры и компьютеры, которые и будут определять, был ли офсайд. А также фиксировать, от кого мяч вышел за пределы поля.

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Однако есть одна функция, которую выполняют боковые арбитры. И вряд ли система сможет их в этом заменить. Именно лайнсмены фиксируют нарушение правил вблизи боковой линии. Поэтому неизвестно, сможет ли это делать и новая система.

Стоит напомнить, что пока в футболе внедряется система видеоповторов – VAR.

Что такое VAR?
Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee, сокращенно VAR) - технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение:
- нарушение правил при забитых голах,
- эпизоды с назначением пенальти,
- ошибочное предъявление красной карточки (эпизоды со второй желтой карточкой не рассматриваются)
- ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно сделал фол, который карается карточкой).

Таким образом, система видеопомощи позволяет официально выявить и подтвердить или опровергнуть "явные ошибки"судьи во время матча.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Техно ФИФА
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