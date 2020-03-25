FIFA может продлить трансферное окно до января из-за коронавируса

Международная федерация футбола (FIFA) рассматривает вариант, при котором летнее трансферное окно будет продлено до января 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Проведение внутренних чемпионатов вполне может затянуться до конца лета и времени на трансферы просто не останется. Именно поэтому окно могут продлить на более долгий срок.

Стоит прочитать Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенное время: официальное решение УЕФА

Сейчас в мире отменены все футбольные чемпионаты, кроме чемпионата Белоруссии.

В ближайшее время представители организации обсудят этот вопрос с клубами, которым необходимо будет восстановиться финансово после прекращения соревнований. Ожидается, что расходы клубов из-за пандемии сократятся и они не будут готовы тратить средства на дорогие трансферы.

Некоторые европейские гранды уже поддержали инициативу, чтобы мировой футбол смог хорошо встать на ноги после пандемии.

Отметим, что по состоянию на 25 марта в мире обнаружили свыше 424 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерло почти 19 тысяч человек.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.