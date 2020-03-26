ФИФА обяжет клубы продлить контракты с футболистами и тренерами из-за коронавируса

ФИФА обяжет футбольные клубы продлить контракты с игроками и тренерами до конца этого сезона. Также планируется смещение трансферных окон, во время которых клубы могут подписывать контракты с новыми футболистами.

О намерениях ФИФА сообщает ESPN со ссылкой на внутренний документ организации. В нем говорится, что контракты должны быть продолжены до того момента, когда сезон будет доигран.

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Речь идет о контрактах тренеров и футболистов, которые заканчиваются 30 июня 2020 года.

Сейчас маловероятно, что большинство европейских чемпионатов доиграют до 30 июня.

В частности, в Англии возобновление чемпионата перенесли на конец апреля. В Испании футбольные поединки приостановлены бессрочно.

Также ФИФА хочет, чтобы сроки трансферных окон были изменены в соответствии с датами начала нового сезона.

Рабочая группа также рассмотрит проблему ответственности клубов по выплате зарплат сотрудникам, когда розыгрыши чемпионатов прерваны.

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В документе сказано, что клубы, игроки и тренеры должны работать вместе и договориться о сокращении зарплат и предоставлении рассрочки.

Члены рабочей группы ФИФА обсудят этот документ в четверг. Пока в ФИФА не приняли окончательное решение.

Как коронавирус повлияет на трансферы

Бывший президент "Баварии" Ули Генесс считает, что пандемия коронавируса негативно повлияет на трансферный рынок.

"Я не могу представить трансферы по 100 миллионов евро в ближайшем будущем. Сумы трансферов уменьшатся и не вернутся на прежний уровень еще 2-3 года", – сказал Генесс.

По мнению Генесса, потому, что пострадали все страны, "вероятно, это будет новый футбольный мир".

В Германии "Бавария" и еще три клуба выделили 20 миллионов евро на поддержку клубов.

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