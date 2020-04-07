ФИФА официально призвала продлить контракты футболистов, рассчитанных до конца сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с рекомендацией пролонгировать соглашения с игроками, которые заканчиваются в конце сезона на срок продления национальных чемпионатов, приостановленных из-за пандемии коронавируса.
По сообщениям официального сайта ФИФА, организация выпустила ряд рекомендаций из-за вспышки коронавируса.
Важно В ФИФА решили, отменять футбольный сезон
Во-первых, текущие контракты футболистов, которые истекают 30 июня, могут быть продлены до фактического конца сезона. Крайне вероятно, что многие турниры не будут завершены к этой дате.
"Контракты, срок которых прекращается в конце сезона, а дата окончания совпадает с окончанием сезона, предлагается продлить до реального завершения сезонов, которые прекращены в большинстве стран", – говорится в заявлении ФИФА.
"Аналогичный принцип применяется к контрактам, которые должны начаться в новом сезоне. Это означает, что обретение силы такими контрактами откладывается до фактического начала следующего сезона", – отмечается там же.
Также, ФИФА позволяет перенести сроки летнего трансферного окна на период с конца текущего сезона до начала следующего. Точные даты остаются неизвестными.
- В Европе во всех странах, кроме Беларуси, приостановлено футбольные лиги. Возвращение футбольного сезона, по предварительным данным, ожидается в начале мая.
- В УЕФА хотят завершить сезон 2019/2020 до конца лета. Иначе существует риск, что результаты текущего сезона будут аннулированы.
- За продление срока сезона ФИФА обяжет футбольные клубы продлить контракты с игроками и тренерами.
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