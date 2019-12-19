ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных: на каком месте Украина

ФИФА опубликовала последний в 2019 году рейтинг сборных. Украина в нем сохранила свои позиции.

В целом рейтинг не претерпел значительных изменений по сравнению с ноябрем 2019 года. Поэтому сборная Украины осталась на 24-м месте в мире (15-я сборная в Европе), говорится на сайте ФИФА.

К слову: Сборная Украины одна из самых дешевых команд Евро-2020, Англия – самая дорогая

Что касается соперников сборной Украины на Евро, то Нидерланды на 14-м месте, а Австрия – 26-я.

Первое место в рейтинге занимает Бельгия. За ней Франция, Бразилия, Англия и Уругвай. Первую десятку замыкает Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Напомним, что именно со сборной Франции сборная Украины проведет товарищеский матч. Он состоится 27 марта 2020 года на легендарном стадионе.