ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных: на каком месте Украина

15 Читати новину українською
Сборная Украины / УАФ

ФИФА опубликовала последний в 2019 году рейтинг сборных. Украина в нем сохранила свои позиции.

В целом рейтинг не претерпел значительных изменений по сравнению с ноябрем 2019 года. Поэтому сборная Украины осталась на 24-м месте в мире (15-я сборная в Европе), говорится на сайте ФИФА.

К слову: Сборная Украины одна из самых дешевых команд Евро-2020, Англия – самая дорогая

Что касается соперников сборной Украины на Евро, то Нидерланды на 14-м месте, а Австрия – 26-я.

Первое место в рейтинге занимает Бельгия. За ней Франция, Бразилия, Англия и Уругвай. Первую десятку замыкает Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Напомним, что именно со сборной Франции сборная Украины проведет товарищеский матч. Он состоится 27 марта 2020 года на легендарном стадионе.

19 декабря – Николая Чудотворца: искренние пожелания в прозе и стихах
сегодня
3625
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:34 ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных: на каком месте Украина
Юрій Семенюк 15
18 декабря 16:34 Украинского олимпийского чемпиона Торохтия дисквалифицировали из-за допинга
Юрій Семенюк 113
18 декабря 14:39 Футбольные болельщики разгромили вагон электрички Нежин – Киев: фото погрома
Юрій Семенюк 141
18 декабря 12:40 Чемпионат: "Боруссия" упустила победу в матче против "СБ Лейпциг", забив три гола – видео
Ігор Саджениця 45
17 декабря 19:58 Элина Свитолина попала в финал номинации "Удар года" от WTA: видео
Юрій Семенюк 57
Новости
Больше новостей
Залиште відгук