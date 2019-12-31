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ФИФА планирует кардинально изменить правило офсайда

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ФИФА планирует кардинально изменить правило офсайда / skysports.com

ФИФА планирует внести значительные изменения в правила определения положения вне игры. В федерации обсуждают возможную реформу, согласно которой офсайд будет фиксироваться, если между атакующим игроком и защитником будет "очевиден промежуток".

The Times сообщает, что если ФИФА действительно одобрят эту идею, то она будет предложена Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) для тестов и последующего утверждения.

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Под "очевидным промежутком" в ФИФА считают, что атакующий игрок находится в положении вне игры, только если все его тело впереди того, кто защищается, так, что между ними есть промежуток.

Что такое офсайд?В футболе офсайд фиксируется, если в момент передачи мяча игроку, который находится на "чужой" половине поля, между этим игроком и линией ворот команды соперника находится менее чем двое игроков "чужой" команды.

Последний раз серьезные изменения в правило офсайда вносились в 1990-х. Тогда было определено, что атакующий игрок, который находится на одной линии с защитником, не состоит в положении вне игры.

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На сегодня офсайд может быть зафиксирован, даже если подмышка атакующего футболиста находится впереди защитника.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФИФА
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