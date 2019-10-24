ФИФА планирует резко изменить правила аренды игроков

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ФИФА планирует резко изменить правила аренды игроков

На заседании ФИФА было принято ряд изменений в футболе. Одно из них – об аренде игроков.

Как говорится на сайте ФИФА, в сезоне 2020/21 клубу будет разрешено отдать и взять в аренду не более восьми игроков в возрасте от 22 лет и старше при подписании арендных соглашений с клубами из других стран.

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К сезону 2022/23 число возможных аренд сократится до шести человек. При этом два клуба не смогут отдать в аренду друг другу больше чем трех футболистов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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