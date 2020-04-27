ФИФА предложила революционные изменения в правилах футбола из-за коронавируса

ФИФА предложила командам проводить до пяти замен в матче, когда сезон возобновится. Ротация футболистов снизит нагрузку на игроков во время рестарта соревнований.

Чтобы не затягивать время матча, в самой игре будет разрешено проводить три замены, еще две – в перерыве, сообщает theguardian.com.

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Предложение ФИФА должно быть утверждено Международным советом футбольных федераций (IFAB), который отвечает за изменения правил футбола. Потом вопрос внедрения нового футбольного правила будет решать каждая лига индивидуально.

Новое правило может быть задействовано в нынешнем сезоне, а также в соревнованиях, которые начались в этом году и закончатся в 2021-ом. Что касается матчей сборных, то оно будет действовать до 31 декабря 2021 года.

УЕФА планирует завершить текущий сезон до конца августа. Речь идет как о национальных европейских чемпионатах, так и о розыгрышах еврокубковых турниров.

Правило трех замен в ходе одного матча было введено ФИФА в 1995 году.

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