ФИФА представила официальный логотип Чемпионата мира 2022 года в Катаре: фото и видео

В столице Катара Дохе состоялось официальное представление логотипа Чемпионата мира по футболу 2022 года. Сделали это в 20:22 по местному времени.

При этом во время представления логотип спроектировали на самые знаковые здания Дохи, среди которых небоскреб Бурдж Доха, Амфитеатр, Министерство внутренних дел, рынок Сук Вакиф и форт Аль Зураба. Сам логотип напоминает цифру "8".

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"Кривые элементы эмблемы изображают волны пустынных дюн, а неразрывная петля изображает как цифру восемь – напоминание о восьми удивительных стадионах, на которых будут проходить матчи, – так и символ бесконечности, что отражает взаимосвязанный характер события. Центральная форма эмблемы напоминает традиционную шерстяную шаль. В зимние месяцы платки носят во всем мире, в том числе в арабском и персидского залива регионе, в частности, разными людьми и разными стилями. Зимняя одежда, вдохновленная регионалом, также намекает на даты начала турнира и на то, что это будет первый чемпионат мира по футболу, который состоится в ноябре и декабре. Новый шрифт, созданный для сопровождения эмблемы, переосмысливает традиционную арабскую каллиграфию новым современным шрифтом, черпая вдохновение из региона и Азии, и сочетая традиции с современностью", – говорится в описании к видео.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019

Стоит напомнить, что Катар примет 22-й Чемпионат мира по футболу в 2022 году. Матч открытия состоится 21 ноября, финал – 18 декабря 2022 года.