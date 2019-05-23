ФИФА приняла важное решение относительно Чемпионата мира по футболу 2022 года

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ФИФА приняла важное решение относительно Чемпионата мира по футболу 2022 года
ФИФА приняла важное решение относительно Чемпионата мира по футболу 2022 года / time.com

Состав участников чемпионата мира по футболу 2022 года не будет расширен с 32 до 48 команд.

ФИФА пришла к выводу, что ей не хватило времени подготовить Катар для проведения дополнительных игр. Поэтому регламент турнира останется неизменным, информирует пресс-служба ФИФА.

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В связи с сохранением числа участников Чемпионата мира-2022 ФИФА отказалась и от идеи проведения некоторых матчей турнира за пределами Катара. До этого президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что существует возможность увеличения числа участников мирового первенства с 2022 года, а также о том, что часть матчей может пройти за пределами Катара.

Главными кандидатами на проведение чемпионата вместе с Катаром были соседние Кувейт и Оман. Позже представители Омана заявили, что не заинтересованы в проведении игр турнира.

Катар станет первым государством на Ближнем Востоке, которое примет чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет в зимний период в 2022 году с 21 ноября до 18 декабря в семи городах.

Скорее всего, глобальные изменения ждут ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФИФА Катар
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