ФИФА в связи с коронавирусом разрешила клубам не отпускать футболистов в сборные
Международная федерация футбола (ФИФА) смягчила правила для клубов по вызовам футболистов в национальные сборные.
Из-за пандемии коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в национальные команды в марте и апреле, сообщает официальный сайт организации.
Важно Чемпионат Украины по футболу приостановят из-за коронавируса
ФИФА призывает избегать лишних рисков для здоровья игроков и болельщиков. Организация рекомендует перенести все международные матчи, которые должны состояться в марте и апреле.
Организация понимает, что проведение матчей в нынешних обстоятельствах может не только представлять потенциальный риск для здоровья игроков и болельщиков, но и отразиться на спортивную составляющую, так некоторые команды не смогут выставить сильнейшие составы.
Ранее сообщалось, что запланированные товарищеские матчи Украины с Францией и Польшей будут отменены.
Коронавирус и футбол
- Пока розыгрыши большинства футбольных лиг Европы приостановлены на неопределенный срок. В частности, до апреля остановлены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Франции и Германии.
- В то же время уже зафиксировано несколько случаев заражения футболистов и тренеров. 11 марта "Ювентус" официально сообщил, что защитник Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом.
- Итальянская "Сампдория" сообщила, что пятеро футболистов и клубный врач инфицированные коронавирусом.
- Также коронавирус обнаружен у трех игроков английского "Лестера". Фамилии футболистов не называют.
- Обнаружили коронавирус у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.
- У вингера английского" Челси " Каллума Хадсона-Одои тоже обнаружили коронавирус, игрок находится на самоизоляции.
Мифы и правда о коронавирусе / инфографика 24 канал
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