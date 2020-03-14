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ФИФА в связи с коронавирусом разрешила клубам не отпускать футболистов в сборные

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Международная федерация футбола (ФИФА) смягчила правила для клубов по вызовам футболистов в национальные сборные.

Из-за пандемии коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в национальные команды в марте и апреле, сообщает официальный сайт организации.

Важно Чемпионат Украины по футболу приостановят из-за коронавируса

ФИФА призывает избегать лишних рисков для здоровья игроков и болельщиков. Организация рекомендует перенести все международные матчи, которые должны состояться в марте и апреле.

Организация понимает, что проведение матчей в нынешних обстоятельствах может не только представлять потенциальный риск для здоровья игроков и болельщиков, но и отразиться на спортивную составляющую, так некоторые команды не смогут выставить сильнейшие составы.

Ранее сообщалось, что запланированные товарищеские матчи Украины с Францией и Польшей будут отменены.

Коронавирус и футбол

  • Пока розыгрыши большинства футбольных лиг Европы приостановлены на неопределенный срок. В частности, до апреля остановлены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Франции и Германии.
  • В то же время уже зафиксировано несколько случаев заражения футболистов и тренеров. 11 марта "Ювентус" официально сообщил, что защитник Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом.
  • Итальянская "Сампдория" сообщила, что пятеро футболистов и клубный врач инфицированные коронавирусом.
  • Также коронавирус обнаружен у трех игроков английского "Лестера". Фамилии футболистов не называют.
  • Обнаружили коронавирус у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.
  • У вингера английского" Челси " Каллума Хадсона-Одои тоже обнаружили коронавирус, игрок находится на самоизоляции.


Мифы и правда о коронавирусе / инфографика 24 канал

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Футбол Новости Спорта Спорт ФИФА
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