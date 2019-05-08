ФИФА запретила "Челси" подписывать новых игроков

ФИФА отклонила апелляцию лондонского "Челси" относительно запрета регистрировать новых игроков в следующие два трансферных окна. Поэтому клуб не сможет пополнить свой состав летом 2019 и зимой 2020.

Еще ранее "Челси" получил запрет на регистрацию новых игроков в последующие два окна. Также клуб должен был заплатить 600 тысяч долларов. Такое наказание английский клуб получил за нарушение правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов.

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"Челси" решил обжаловать это решение. Но в ФИФА решили отклонить апелляцию клуба. Но несколько смягчили само наказание. Запрет не будет распространяться на игроков младше 16 лет, которые могут переходить в академию "Челси". Также запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду "Челси".

Английский клуб имеет право обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде.