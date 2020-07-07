Філігранна бісіклета Велбека принесла перемогу "Вотфорду": відео
Нападник англійського "Вотфорда" Денні Велбек забив шалений гол у матчі про "Норвіча". Його результативний удар став вирішальним у зустрічі.
В рамках 34 тура АПЛ "Уотфорд" принимал "Норвич", пишет 24 канал.
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Невероятный гол
Теперь командам пришлось начинать все сначала.Обе команды быстро открыли счет в матче. Гости вышли вперед уже на 4-й минуте встречи, гол в активе Буендіа. Но уже через шесть минут хозяева отквитали гол. Доусон сравнял счет на табло.
На 55-й минуте "Уотфорд" убежал в скоростную контратаку, которая едва не завершилась перехват. Однако, защитник "Норвича" неудачно выбил мяч и тот отскочил к Уэлбэка. Екснападник МЮ к такому развитию событий был готов – он классно положил корпус и забил фантастическим ударом через себя в падении.
Подчеркнем, что для Дэнни Уэлбэка этот гол стал лишь вторым в этом сезоне. До этого он забивал "Свонси" в рамках Кубка лиги еще в сентябре.
Гол Велбека смотрите видео: