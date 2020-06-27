Философия Владимира Кличко: Окружайте себя теми, кто умнее
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко рассказал о влиянии окружения на людей. Он считает, что всегда нужно, чтобы вокруг тебя были только умные люди.
Боксер поделился философией своей жизни в Instagram. По словам Владимира, те люди с которыми проводите свое время, ваши союзники и родные, могут дать определение, кто вы в жизни.
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Кличко отметил, что люди могут пользоваться добротой других. Но, если окружить себя людьми с другой точкой зрения, похожими ценностями, тогда можно усвоить много нового и развиваться в позитивном направлении.
Окружайте себя теми, кто умнее вас,
– написал боксер.
Возвращение Владимира Кличко на ринг
- Владимир Кличко завершил карьеру боксера в августе 2017 года. Последний бой украинец провел 29 апреля 2017 года, в котором Кличко техническим нокаутом проиграл Энтони Джошуа.
- После этого в СМИ появлялись слухи якобы Кличко планирует вернуться на ринг.
- Кличко не давал прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры. Владимир говорил, что готов вернуться на ринг ради рекорда.
- Украинец якобы хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым старшим чемпионом мира в 55 лет.