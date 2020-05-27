Финал Кубка Украины по футболу официально перенесли в другой город
Финал Кубка Украины по футболу в этом году состоится во Львове. Матч должен был состояться в Тернополе, однако из-за коронавируса его перенесли.
Как сообщает официальный сайт УАФ, такое решение было принято по итогам заседания Исполкома организации.
Смотрите также Минздрав дал разрешение восстановить УПЛ 30 мая: дата и календарь матчей
"Мы вынужденно перенесли финал Кубка Украины из Тернополя во Львов из-за непростой ситуации с коронавирусом в городе Тернополь", – рассказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.
Также функционер отметил, что Тернополь в знак благодарности за подготовку к финалу нынешнего розыгрыша турнира проведет решающий матч в следующем году.
- В полуфинале Кубка Украины "Минай" примет "Динамо", а "Мариуполь" – "Ворсклу".
- Львов во второй раз в истории примет финал турнира – в 2016 году донецкий "Шахтер" обыграл здесь луганскую "Зарю" (2:0).
Возобновление УПЛ: расписание
- 24-й тур – 30 мая
- 25-й тур – 6 июня
- 26-й тур – 13 июня
- 27-й тур – 20 июня
- 28-й тур – 27 июня
- 29-й тур – 4 июля
- 30-й тур – 11 июля
- 31-й тур – 15 июля
- 32-й тур – 19 июля
Раньше полуфиналы Кубка Украины хотели провести 10 июня, теперь – 24 июня. Финал Кубка Украины в планах – 25 июля, тогда как ранее была дата 17 июля.