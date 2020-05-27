Финал Кубка Украины по футболу официально перенесли в другой город

Финал Кубка Украины по футболу в этом году состоится во Львове. Матч должен был состояться в Тернополе, однако из-за коронавируса его перенесли.

Как сообщает официальный сайт УАФ, такое решение было принято по итогам заседания Исполкома организации.

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"Мы вынужденно перенесли финал Кубка Украины из Тернополя во Львов из-за непростой ситуации с коронавирусом в городе Тернополь", – рассказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Также функционер отметил, что Тернополь в знак благодарности за подготовку к финалу нынешнего розыгрыша турнира проведет решающий матч в следующем году.

В полуфинале Кубка Украины "Минай" примет "Динамо", а "Мариуполь" – "Ворсклу".

Львов во второй раз в истории примет финал турнира – в 2016 году донецкий "Шахтер" обыграл здесь луганскую "Зарю" (2:0).

Возобновление УПЛ: расписание

24-й тур – 30 мая

25-й тур – 6 июня

26-й тур – 13 июня

27-й тур – 20 июня

28-й тур – 27 июня

29-й тур – 4 июля

30-й тур – 11 июля

31-й тур – 15 июля

32-й тур – 19 июля

Раньше полуфиналы Кубка Украины хотели провести 10 июня, теперь – 24 июня. Финал Кубка Украины в планах – 25 июля, тогда как ранее была дата 17 июля.