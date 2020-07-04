Финал Кубка Украины по футболу между "Динамо" и "Ворсклой", который должен пройти 8 июля в Харькове, может быть перенесен еще раз. В Харькове усилили карантинные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила проведение мероприятий с участием более 10 человек. Об этом сообщает city.kharkov.ua.

Читайте также: "Динамо" выступило с просьбой пустить болельщиков на финал Кубка Украины

Место проведения финального матча переносили уже дважды. Из-за эпидемиологической ситуации поединок сначала был перенесен из Тернополя во Львов, а затем со Львова – в Харьков.

Кто сыграет в финала

Первым в финал вышло киевское "Динамо". На пути к решающей игре киевляне победили "Шахтер", "Александрию" и "Минай".

Второе место в финале забронировала и "Ворскла", для которой это только второй выход в решающую игру Кубка Украины. На пути к финалу полтавчане победили "Колос", "Десну" и "Мариуполь".

Финал Кубка Украины "Динамо" – "Ворскла" состоится на ОСК "Металлист" 8 июля, начало игры в 19:30.