Приостановленные из-за пандемии COVID-19 розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/2020 планируют доиграть. Вслед за Германией решающие матчи хочет провести и Португалия.

Как сообщает Mundo Deportivo, УЕФА рассматривает возможные варианты формата доигрывания Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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17 июня УЕФА должен определить даты турниров

Один из вариантов доигрывания еврокубков является так называемый формат "финала восьми". Все стадии, начиная с 1/4 финала, пройдут в один матч с перерывом между играми в 7-10 дней.

Команды будут играть в Лиссабоне (Португалия). Клубам будут предоставлены гостиница, тренировочные поля и другие необходимые условия. Подобная система позволит избежать лишних перелетов.

Где состоятся матчи 1/8 финала – не сообщается.

Какие поединки осталось сыграть

В четвертьфинал Лиги чемпионов перед карантином успели пробиться ПСЖ, "Лейпциг", "Атлетико" и "Аталанта".

В других противостояниях должны состояться повторные встречи:

"Бавария" – "Челси" (3:0 в пользу "Баварии" после первой игры);

"Барселона" – "Наполи" (1:1 после первой игры);

"Манчестер Сити" – "Реал" (2:1 в пользу "Сити" после первой игры);

"Ювентус" – "Лион" (1:0 в пользу "Лиона" после первой игры).

В Лиге Европы состоялись только первые матчи стадии 1/8 финала. Поединки "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" были перенесены.

Украинский "Шахтер" в первой игре победил немецкий "Вольфсбург".