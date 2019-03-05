Финал четырех Кубка Украины по футзалу состоится в Ивано-Франковске
Определился город, который примет Финал четырех Кубка Украины по футзалу. на него претендовали два города – Ивано-Франковск и Сумы. Президиум Ассоциации футзала Украины отдал предпочтение первому городу.
29 февраля в манеже КФО состоятся два полуфинальных матча, а 30 марта – финальный поединок Кубка Украины. О времени начала встреч будет сообщено позже.
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Также были определены и пары полуфинала турнира:
"Ураган" (Ивано-Франковск) – "Food Centre – СумГУ" (Сумы)
"Продексим" (Херсон) – "Титан" (Покровское)
Источник: 24 Канал
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