Финал Кубка Испании по футболу официально состоится со зрителями на трибунах

"Атлетик" Бильбао и "Реал Сосьедад" хотят, чтобы финал Кубка Испании с их участием состоялся со зрителями на трибунах. Команды согласились провести финальный матч со зрителями, когда это будет возможно.

"Атлетик" на своем сайте выпустил официальное заявление по вопросу проведения финала Кубка Испании против "Реал Сосьедад".

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Президенты "Атлетика" и "Реал Сосьедада" встречались с руководителем Королевской федерации футбола Испании и договорились о том, что финал Кубка Испании состоится в присутствии болельщиков тогда, когда это будет возможно.

"Оба клуба всегда хотели провести этот матч рядом со своими фанатами. Это наше самое большое желание", – говорится в заявлении "Атлетика".

При этом клубы потребовали гарантии от федерации: они хотят, чтобы выигранный трофей считался официальным.

Коронавирус и испанский футбол: главное

Все футбольные соревнования в Испании приостановлены бессрочно из-за пандемии COVID-19.

Среди европейских стран Испания пострадала больше всего от коронавируса. Там подтверждено 217 466 случаев заражения, 25 264 человека умерли.

Коронавирус был обнаружен у игроков нескольких клубов. В частности, это "Валенсия", "Алавес" и "Эспаньол".

От коронавируса умерли игрок любительского "Атлетико Портада Альта" из Малаги Франциско Гарсия, бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс и экс-тренер "Эспаньола" Бенито Хоанет.

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