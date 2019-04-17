Финал Кубка Украины: кто сыграет и когда

В среду, 17 апреля, были сыграны полуфинальные матчи Кубка Украины. Поэтому определились команды, которые сыграют за трофей – "Шахтер" и "Ингулец".

Первым финалистом стал "Ингулец". Команда, которая играет в Первой лиге и представляет поселок Петрово в Кировоградской области, несколько неожиданно победила луганскую "Зарю".

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Все три гола в матче были забиты еще до перерыва. "Заре" удалось лишь сократить отставание. Но хотя бы сравнять счет команда Юрия Вернидуба так и не смогла. Поэтому "Ингулец" стал первым финалистом Кубка Украины, который представляет первую лигу. Болельщики команды от радости после победы даже выбежали на поле.

Вторым финалистом стал донецкий "Шахтер". Команда тоже играла против представителя Первой лиги – "Днепр-1", который сейчас идет на первой позиции в чемпионате. И одержала не слишком убедительную победу. Все в матче решилось на последних минутах встречи. Сначала Дентиньо, а затем Соломон отличились в матче и принесли победу "горнякам".

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Финал Кубка Украины состоится 15 мая в Запорожье. Победитель турнира сыграет в групповом этапе Лиги Европы. И если "Шахтер" получит право выступить в Лиге чемпионов, то это право перейдет к третьей команды в УПЛ. Зато четвертая и пятая команды чемпионата Украины стартуют в турнире по матчам квалификации. "Ингульцу" же необходимо побеждать, чтобы сыграть в Лиге Европы.