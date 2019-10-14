Финал Кубка Украины может пройти в неожиданном городе

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Кубок Украины
Кубок Украины / shakhtar.com

Финал Кубка Украины сезона 2019/2020 может состояться в Тернополе. Предварительно финальный матч запланирован на 13 мая 2020 года.

Тернополь станет седьмым городом, где пройдет финал Кубка

В Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, на котором обсуждалось место проведения финального матча Кубка Украины.

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Членам Исполкома УАФ было предложено поддержать идею провести финал на тернопольском городском стадионе. Председатель Тернопольской областной федерации футбола Тарас Юрик заверил, что такая инициатива до того уже получила поддержку областного центра на всех уровнях, информирует сайт УАФ.

Члены исполкома предварительно поддержали кандидатуру Тернополя. Одновременно было принято решение сформировать комиссию УАФ, которая в течение месяца изучит все детали по организации матча. После ее отчета будет утверждено окончательное решение.

Отметим, что финалы четырех предыдущих турниров прошли во Львове, Харькове, Днепре и Запорожье. Все финалы выиграл донецкий "Шахтер".

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Тернополь может стать седьмым городом, который примет финал Кубка Украины. Решающий матч также принимали Киев, Сумы и Полтава.

Какие матчи проходили в Тернополе

Год назад в Тернополе на высоком организационном уровне был проведен матч отбора женского чемпионата мира Украина – Венгрия. Поединок завершился победой украинок со счетом 2:0.


Тернопольский городской стадион / УАФ

Домашние матчи во Второй лиге на тернопольском городском стадионе проводит команда "Нива". Арена вмещает 15 150 зрителей. Стадион был реконструирован в 2012 году.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Кубок Украины
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