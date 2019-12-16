Финал Кубка Украины состоится в Тернополе

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Кубок Украины / shakhtar.com

Исполком УАФ утвердил Тернополь как город-хозяин финала Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020. Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая 2020 года.

Информацию подтвердил глава тернопольской областной федерации футбола Тарас Юрик. Тернополь станет восьмым городом, который примет решающий матч турнира.

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Городской стадион Тернополя реконструировали в 2012 году. Сейчас он рассчитан на 15 тысяч зрителей.

Для проведения финала на тернопольском стадионе должны устранить некоторые проблемы: недостаточное освещение, несоответствие вип-ложе и медиа-зоны стандартам, отсутствие условий для телетрансляции.

Как резервное место проведения финала утверждена "Арена Львов".

Кто продолжает борьбу в Кубке Украины?

  • "Динамо" (Киев) – премьер-лига;
  • "Десна" (Чернигов) – премьер-лига;
  • "Александрия" – премьер-лига;
  • "Мариуполь" – премьер-лига;
  • "Ворскла" (Полтава) – премьер-лига;
  • "Ингулец" (Петрово) – первая лига;
  • "Минай" – первая лига;
  • "Альянс" (Липовая Долина) – вторая лига.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Кубок Украины
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