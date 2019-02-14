Финал Лиги чемпионов 2020/2021 может принять Мюнхен, он будет конкурировать с российским городом

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Альянц-Арена
Альянц-Арена

Городская власть Мюнхена приняла решение подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021. Главный матч турнира может состояться на "Альянц-Арене".

Таким образом Мюнхен будет конкурировать с российским Санкт-Петербургом, который тоже планирует провести у себя финал Лиги чемпионов в этом сезоне.

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Финал Лиги чемпионов в 2021 году запланирован на 29 мая.

Стоит добавить, что Мюнхен уже трижды принимал финал Лиги чемпионов. При этом в двух матчах играли немецкие команды, а две итальянские команды проиграли свои финалы. Впервые финал Лиги чемпионов сыграли в сезоне 1992/93. Тогда еще на "Олимпиаштадионе" французский "Марсель" обыграл итальянский "Милан". Впоследствии на этом же стадионе в сезоне 1996/1997 дортмундская "Боруссия" победила итальянский "Ювентус". Самый памятный матч состоялся уже в сезоне 2011/2012. Его принимала новая "Альянц-Арена", а в финале играла хозяйка стадиона "Бавария". И мюнхенская команда в серии пенальти уступила английскому "Челси".

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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