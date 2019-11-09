Финал Лиги чемпионов 2024 года может состояться в США

УЕФА планирует расширять свою популярность. Одно из направлений – американский рынок. Поэтому именно там может произойти финал Лиги чемпионов.

По данным компании Morning Consult, которая занимается онлайн-исследованиями, УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов 2024 года в Нью-Йорке. Еще одно возможное место проведения матча – стадион в Нью-Джерси.

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Организацией этого процесса занимается компания TEAM Marketing AG. Именно она представляет коммерческие интересы УЕФА. Однако ни в компании, ни в УЕФА пока не комментируют эту новость.

Стоит отметить, что американские СМИ получили право на показ турниров под эгидой УЕФА (в том числе и Лигу чемпионов) в период с 2021 до 2024 года. Также УЕФА уже выбрала места проведения финалов Лиги чемпионов в 2021, 2022 и 2023 годах – Санкт-Петербург, Мюнхен и Лондон соответственно. Поэтому в 2024 году УЕФА вполне может провести финал Лиги чемпионов за пределами Европы.