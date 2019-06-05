Финал африканской Лиги чемпионов сенсационно переиграют в другой стране

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Матч Лиги чемпионов Эсперанс – Видад будет пререгран
Матч Лиги чемпионов Эсперанс – Видад будет пререгран / Фото из открытых источников

Финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле.

Победивший "Эсперанс" – 1:0 – должен будет вернуть медали и трофей победителя. Об этом сообщил советник президента CAF Эди Амель.

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Как известно, встреча завершилась скандалом. После отмененного гола гостей, который был забит на 59-й минуте, когда поле заволокло дымом от пиротехники, тренерский штаб и запасные марокканской команды выбежали на поле, так как судья отказался воспользоваться помощью VAR. По некоторым данным, система видеопомощи арбитру просто не работала.

Игроки и тренеры "Видада" в знак протеста пошли в раздевалку. После 1,5 часовой паузы матч не был возобновлен, а судья присудил победу тунисской команде.

Напомним, что на прошлой неделе определился победитель европейской Лиги чемпионов. Шестой раз в своей истории трофей завоевал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Отметим, что финал африканской Лиги чемпионов состоит из двух матчей. Первая игра в Марокко завершилась вничью (1:1).

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Теги: Африка Новости Спорта Лига чемпионов Футбол Спорт
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