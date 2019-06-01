Финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" начнут с минуты молчания

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Погиб Хосе Антонио Рейес
Погиб Хосе Антонио Рейес / Getty Images

Сегодня в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов состоится минута молчания в память о Хосе Антонио Рейесе.

35-летний Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе в субботу, 1 июня. Поэтому в УЕФА решили почтить память погибшего футболиста минутой молчания перед финалом Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

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Рейес – единственный игрок, в активе которого пять побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы. В 2010 и 2012 годах он выигрывал турнир в составе "Атлетико", а в 2014, 2015 и 2016 годах побеждал вместе с "Севильей".

По ходу карьеры Рейес завоевал многочисленные трофеи в рядах "Севильи", "Арсенала", "Реала", "Атлетико" и "Бенфики". В 2002 году он выиграл чемпионат Европы среди юношей до 19 лет. Рейес провел 21 матч за сборную Испании, забил в ее составе четыре мяча и представлял свою страну в финальной стадии ЧМ-2006.

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Теги: Спорт Лига чемпионов Футбол Тоттенхэм – Ливерпуль
Источник: 24 канал
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