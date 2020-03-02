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Казань официально примет матч за Суперкубок УЕФА, Будапешт – финал Лиги Европы

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Исполнительный комитет УЕФА провел рабочую встречу в Амстердаме (Нидерланды). По итогам встречи определили города где пройдет Лига Европы 2022 и Суперкубок УЕФА 2023.

Исполком УЕФА 2 марта утвердил города таких финальных матчей:

  • Лига Европы 2022: "Пушкаш Арена" (Будапешт, Венгрия)
  • Женская Лига чемпионов 2022: "Ювентус Стэдиум", (Турин, Италия)
  • Женская Лига чемпионов 2023: Стадион ПСВ, (Эйндховен, Нидерланды)
  • Суперкубок УЕФА-2022: (Олимпийский стадион Хельсинки, Финляндия)
  • Суперкубок УЕФА 2023: "Казань Арена", (Россия)

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В сентябре 2019 года УЕФА утвердил города для финалов Лиги чемпионов до 2023 года.

  • Финал Лиги чемпионов 2020/21 – Санкт-Петербург.
  • Финал Лиги чемпионов 2021/22 – Мюнхен.
  • Финал Лиги чемпионов 2022/23 – Лондон.
  • Финал Лиги Европы 2020/21 – Севилья.
  • Суперкубок УЕФА 2020/21 – Белфаст.

Финал Лиги чемпионов 2020 года произойдет 30 мая в Стамбуле (Турция). Финал Лиги Европы пройдет 27 мая в Гданьске (Польша).

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский "Ливерпуль". Также "мерсисайдцы" являются обладателями Суперкубка УЕФА.

Зато победителем Лиги Европы в 2019 году стал "Челси".

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УЕФА Лига Европы
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