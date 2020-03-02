Казань официально примет матч за Суперкубок УЕФА, Будапешт – финал Лиги Европы
Исполнительный комитет УЕФА провел рабочую встречу в Амстердаме (Нидерланды). По итогам встречи определили города где пройдет Лига Европы 2022 и Суперкубок УЕФА 2023.
Исполком УЕФА 2 марта утвердил города таких финальных матчей:
- Лига Европы 2022: "Пушкаш Арена" (Будапешт, Венгрия)
- Женская Лига чемпионов 2022: "Ювентус Стэдиум", (Турин, Италия)
- Женская Лига чемпионов 2023: Стадион ПСВ, (Эйндховен, Нидерланды)
- Суперкубок УЕФА-2022: (Олимпийский стадион Хельсинки, Финляндия)
- Суперкубок УЕФА 2023: "Казань Арена", (Россия)
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В сентябре 2019 года УЕФА утвердил города для финалов Лиги чемпионов до 2023 года.
- Финал Лиги чемпионов 2020/21 – Санкт-Петербург.
- Финал Лиги чемпионов 2021/22 – Мюнхен.
- Финал Лиги чемпионов 2022/23 – Лондон.
- Финал Лиги Европы 2020/21 – Севилья.
- Суперкубок УЕФА 2020/21 – Белфаст.
Финал Лиги чемпионов 2020 года произойдет 30 мая в Стамбуле (Турция). Финал Лиги Европы пройдет 27 мая в Гданьске (Польша).
Действующим победителем Лиги чемпионов является английский "Ливерпуль". Также "мерсисайдцы" являются обладателями Суперкубка УЕФА.
Зато победителем Лиги Европы в 2019 году стал "Челси".
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