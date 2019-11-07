Наоя Иноуэ в зрелищном бою выиграл Кубок Мухаммеда Али и объединил два титула

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Финал WBSS результати 2019 – дата, обзор Суперсерии бокса
Наоя Иноуэ

Японский боксер Наоя Иноуэ в зрелищном финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил Нонито Донэра. Иноуэ выиграл Кубок Мухаммеда Али и объединил титулы чемпиона мира в легчайшем весе по версиям WBA и IBF.

Без всякой разведки Иноуэ уже в первом раунде бросился атаковать Нонито. Японец несколько раз мощно ударил Донэра в лицо. Также боксеры обменялись левыми боковыми.

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Во втором раунде состоялся достаточно жесткий обмен ударами, но оба боксера достойно держались. В 3-4 раундах начала преобладать скорость Иноуэ, который двигался намного лучше. Однако филиппинец чудом находил возможность выйти на ударную позицию и несколько раз серьезно ударил японца по голове.

В 5 раунде Иноуэ сумел мощным левым боковым и правым прямым ошеломить филиппинца. Наоя бросился добивать шокированного Нонито, но его от нокдауна спас гонг.

Шестой раунд прошел с преимуществом японца, однако Наоя решил не рисковать и тактически переигрывал оппонента. В седьмом раунде Донэр впервые побывал на канвасе, но нокдаун рефери не отсчитал. Зато Иноуэ пропустил неприятную "двойку".

В восьмом раунде интрига в поединке еще больше закружилась. Боксеры устроили жесткий обмен ударами, а в Иноуэ появилось серьезное рассечение под правой бровью. Кроме того, у японца кровоточил нос.

Девятый раунд в свой актив полностью может занести Донэр, который потряс оппонента тяжелыми правым прямым. Наоя чудом устоял. К концу 10 раунда Иноуэ навязал Нонито ближний бой и сумел жестко попасть по подбородку.

В следующем раунде Наоя жестко пробил по поясу Донэра и тот не смог устоять – нокдаун. Донэр поднялся, но попал под шквал ударов японца. На ринге была настоящая «мясорубка», которую Нонито выдержал. В последнем раунде Наоя неизвестным приемом бросил Донэра на настил – рефери не наказал японца.

Победителя боя определяли судьи – победу единогласным решением одержал Иноуэ 116:111, 117:109, 114:113.

Кто становился чемпионом WBSS?21 июля 2018 года состоялся первый в истории финал Всемирной боксерской суперсерии. В первом тяжелом весе чемпионом стал украинец Александр Усик.

В финале, который состоялся в Москве, Усик победил россиянина Мурата Гассиева. В то же время Каллум Смит завоевал кубок Мохаммеда Али во втором среднем весе.

27 октября Джош Тейлор стал победителем второго сезона WBSS. В финальном поединке в первом полусреднем весе он победил Реджиса Прогрейса.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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