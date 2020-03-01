Финалист Евро-2016 забил фантастический гол ножницами в чемпионате Мексики – видео

В матче 8 тура чемпионата Мексики "Тигрес" разгромно обыграл "Пумас" – 3:0. Хет-триком отметился бывший нападающий "Марселя" и сборной Франции, с которой он доходил до финала Евро-2016, Андре-Пьер Жиньяк.

В свои 34 года нападающий продемонстрировал, что умеет не только много забивать, но делает это весьма красиво. Третий мяч в ворота соперника – удар "ножницами". Об этом пишет сайт телеканалов "Футбол".

Смотрите также: Гол года: во Франции вратарь рукой забросил мяч в собственные ворота – курьезное видео

Гол ножницами в чемпионате Мексики: смотрите видео

Por goles como este es que uno se enamoró del fútbol.



Agradecido por la oportunidad de haber transmitido este gol de Gignac. pic.twitter.com/2UVGnAX83D — Paco Villa (@Paco_Villa_) March 1, 2020

Игроки "Тигрес" знают, как сделать матч с их участием интересным для рядового болельщика. В недавнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов КОНКАКАФ они прошли "Альянсу" из Сальвадора.

На последних секундах в штрафную "Альянсы" побежал вратарь Науэль Гусман. После подачи со штрафного кипер головой переправил мяч в сетку, принеся своей команде путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов КОНКАКАФ.