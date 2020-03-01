Финалист Евро-2016 забил фантастический гол ножницами в чемпионате Мексики – видео
В матче 8 тура чемпионата Мексики "Тигрес" разгромно обыграл "Пумас" – 3:0. Хет-триком отметился бывший нападающий "Марселя" и сборной Франции, с которой он доходил до финала Евро-2016, Андре-Пьер Жиньяк.
В свои 34 года нападающий продемонстрировал, что умеет не только много забивать, но делает это весьма красиво. Третий мяч в ворота соперника – удар "ножницами". Об этом пишет сайт телеканалов "Футбол".
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Гол ножницами в чемпионате Мексики: смотрите видео
Игроки "Тигрес" знают, как сделать матч с их участием интересным для рядового болельщика. В недавнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов КОНКАКАФ они прошли "Альянсу" из Сальвадора.
На последних секундах в штрафную "Альянсы" побежал вратарь Науэль Гусман. После подачи со штрафного кипер головой переправил мяч в сетку, принеся своей команде путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов КОНКАКАФ.