24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Финалист Евро-2016 забил фантастический гол ножницами в чемпионате Мексики – видео

- Читати новину українською

В матче 8 тура чемпионата Мексики "Тигрес" разгромно обыграл "Пумас" – 3:0. Хет-триком отметился бывший нападающий "Марселя" и сборной Франции, с которой он доходил до финала Евро-2016, Андре-Пьер Жиньяк.

В свои 34 года нападающий продемонстрировал, что умеет не только много забивать, но делает это весьма красиво. Третий мяч в ворота соперника – удар "ножницами". Об этом пишет сайт телеканалов "Футбол".

Смотрите также: Гол года: во Франции вратарь рукой забросил мяч в собственные ворота – курьезное видео

Гол ножницами в чемпионате Мексики: смотрите видео

Игроки "Тигрес" знают, как сделать матч с их участием интересным для рядового болельщика. В недавнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов КОНКАКАФ они прошли "Альянсу" из Сальвадора.

На последних секундах в штрафную "Альянсы" побежал вратарь Науэль Гусман. После подачи со штрафного кипер головой переправил мяч в сетку, принеся своей команде путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов КОНКАКАФ.

Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:22 Финалист Евро-2016 забил фантастический гол ножницами в чемпионате Мексики – видео
Юрій Семенюк
сегодня 14:24 Украинский хоккеист Мережко до крови избил россиянина во время матча – видео
Юрій Семенюк
сегодня 11:31 Майки Гарсия в блестящем бою победил Варгаса и удачно дебютировал уже в 5-м весе: видео
Михайло Гема
29 февраля 18:59 Фанаты "Баварии" сорвали матч оскорбительными баннерами, мюнхенцы едва не упустили победу 6:0
Михайло Гема
29 февраля 12:05 Гол года: во Франции вратарь рукой забросил мяч в собственные ворота – курьезное видео
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук